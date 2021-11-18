Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - туман (Ночью и утром местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 1 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 83 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 78 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 2 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер юго-восточный 3 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 11, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 11, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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