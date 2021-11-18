Подозреваемая в убийстве ребенка-инвалида няня заключена под стражу

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу няне, которая подозревается в причинении тяжкого вреда ребенку-инвалиду, после которого несовершеннолетний скончался.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«С учетом тяжести, характера инкриминируемого (женщине) преступления, его общественной опасности, личности подозреваемой, суд постановил: избрать в отношении подозреваемой… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 января 2022 года», – говорится в сообщении.

Пенсионерка подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина долгое время ухаживала за больным ребенком.

«Со слов подозреваемой, в связи с тем, что ребенок много плакал, она его несколько раз бросила на кровать», – добавили в суде.

Тело погибшего ребенка-инвалида было обнаружено 12 ноября этого года. Экспертиза установила, что смерть семилетнего мальчика наступила после нанесения ему закрытой черепно-мозговой травмы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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