Под Керчью обнаружили необычные круги на полях

Огромными искусственными кольцами на земле усеян Караларский природный парк: следы НЛО или военные тайны?

На спутниковой карте очень легко рассмотреть странные объекты, расположенные в Караларском заповеднике, который венчают знаменитые Генеральские пляжи. С первого взгляда очень трудно понять, что это. По привычке вспоминаешь круги на пшеничных полях в разных странах мира, которые, по утверждению местных жителей и уфологов, являются ничем иным как следами от приземления неопознанных летающих объектов. Впрочем, крымские круги сильно отличаются от тех, что оставляют после себя пришельцы. Это кольца диаметром от 180 до 130 сантиметров с крестами внутри. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что объекты представляют собой огромные земляные насыпи. Но кто и с какой целью их создавал?

Выяснилось, что это – мишени для самолетов, с которых во времена Холодной войны сбрасывали макеты ядерных бомб. Дело в том, что на территории расположенного поблизости Багеровского аэродрома с 1947 года располагался 71-й испытательный полигон. С бомбардировщиков, которые базировались на аэродроме, сбрасывали макеты ядерных бомб. Данные измерительных приборов позволили уже 29 августа 1949 года провести успешные испытания ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Благодаря наращиванию в дальнейшем Советским Союзом ядерного потенциала США отказались от своего плана DropShot, по которому планировалось нанести серию ядерных ударов по СССР. И хотя сами ядерные взрывы на полигоне не производились, из-за научных разработок в местной лаборатории военным пришлось позаботиться о создании захоронений радиоактивных отходов. Говорят, «фонило» в этих степях вплоть до 90-х годов…

Помимо аэродрома инфраструктура полигона включала в себя жилую и служебную зону в поселке Багерово, а также часть акватории Азовского моря от озера Чокрак на Востоке до Казантипского залива на Западе. Это 18 километров девственных пляжей, которые известны как Генеральские. Свое название они получили от одноименной бухты, где стоял передвижной вагон генерал-лейтенанта инженерных войск Виктора Чернореза, который был руководителем исследовательского центра в Багерово. Того самого, который проводил испытания ядерного оружия. Сейчас от багеровского аэродрома практически ничего не осталось, кроме трехэтажного диспетчерского пункта и нескольких полуразрушенных складов и ангаров, пишет mk.ru.

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