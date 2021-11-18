Почти 900 крымчан заразились за сутки

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За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.

Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 068 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период – 98 931.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах. Ученые Крымского федерального университета провели испытания разработанной ими вакцины «Лассо» против коронавирусной инфекции на гуманизированных мышах.

Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан. В профильном министерстве заявили, что СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в столице Крыма.

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