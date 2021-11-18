Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пассажиров оштрафовали за проезд без медицинских масок в Симферополе ● Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер ● В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт» ● Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось ● В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах
Почти 900 крымчан заразились за сутки
фото © strana.ua
За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.
Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 068 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период – 98 931.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах. Ученые Крымского федерального университета провели испытания разработанной ими вакцины «Лассо» против коронавирусной инфекции на гуманизированных мышах.
Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан. В профильном министерстве заявили, что СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в столице Крыма.
Крым опять обновил максимум по COVID-19. 867 случаев коронавирусной инфекции выявили в Крыму за прошедшие сутки – антирекорд.
Почти 900 крымчан заразились за сутки
За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.
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