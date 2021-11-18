Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер ● В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт» ● Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось ● В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах ● Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан
Пассажиров оштрафовали за проезд без медицинских масок в Симферополе
Люди в общественном транспорте грубо нарушают антиковидные требования.
Накануне в Симферополе мобильные группы проверили, как соблюдаются антиковидные меры в общественном транспорте. В отношении нарушителей составили административные протоколы.
Всего было проверено 36 маршрутных транспортных средств, передает Крымское информагентство. В отношении 14 граждан, которые ехали без медицинских масок, составили протоколы.
Также восемь первичных административных актов составили по итогам посещения мобильными группами торгово-развлекательных центров, точек общественного питания и бытового облуживания граждан.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Смерть осужденного в колонии Керчи привлекла внимание правозащитников. В ИТК-2, город Керчь, на днях при невыясненных обстоятельствах погиб осужденный 23-летний Владимир Володькин.
В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка. В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор департамента сельского хозяйства и потребрынка региона Вадим Кирпичников.
Суд трудоустроил керчанина за убийство по неосторожности. Керченский городской суд признал 50-летнего местного жителя виновным в совершении убийства по неосторожности.
В Феодосии проверяют врачей из-за рождения мертвого ребенка. В социальных сетях появилось видеообращение, в котором родственница роженицы из Феодосии сообщила о трагедии, произошедшей в их семье: ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым.
Какой сегодня праздник 18 ноября фото
Сегодня, 18 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Город мертвых: в Севастополе стабильно растет смертность и падает рождаемость
По демографическим показателям бьет низкий уровень благосостояния граждан и демографическая яма 90-х, а с 2020 года и коронавирус.
У берегов Крыма села на мель баржа
В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.
«Все есть»: министр сельского хозяйства Крыма нашел картофель по 30 рублей
В двух крупнейших супермаркетах Симферополя на Евпаторийском шоссе и на улице Героев Сталинграда соблюдаются условия Меморандума взаимопонимания между Совмином Республики, производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли.
вчера
Крым опять обновил максимум по COVID-19
23 часа назад
Пьяная девушка на BMW протаранила три автомобиля в Севастополефото
21 час назад
Туалет на Сапун-горе в Севастополе можно посетить под конвоемфото
17 часов назад
Власти Ялты обещают завершить генеральную уборку на Ай-Петри до конца недели
Власти Ялты занялись генеральной уборкой на плато Ай-Петри.