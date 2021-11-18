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Коронавирус в Крыму

Пассажиров оштрафовали за проезд без медицинских масок в Симферополе

Люди в общественном транспорте грубо нарушают антиковидные требования.

Накануне в Симферополе мобильные группы проверили, как соблюдаются антиковидные меры в общественном транспорте. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Всего было проверено 36 маршрутных транспортных средств, передает Крымское информагентство. В отношении 14 граждан, которые ехали без медицинских масок, составили протоколы.

Также восемь первичных административных актов составили по итогам посещения мобильными группами торгово-развлекательных центров, точек общественного питания и бытового облуживания граждан.

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