Новая партия санкций может ударить по крымским очистным

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Европа и США не прекратят санкционное давление в отношении России из-за Крыма.

Совсем скоро последуют новые санкции, которые могут затронуть стратегические инфраструктурные проекты на полуострове. Например, строительство очистных сооружений — жизненно важных для региона объектов на данном этапе. Такое мнение в беседе с высказал военный аналитик Борис Рожин.

«Вполне возможно, что новые санкции введут до конца текущего года. Это, к примеру, может быть связано со строительством каких-то объектов и проводимыми кампаниями на полуострове. В следующем году поступит еще «новая партия», более жесткая, и так по нарастающей», — отметил наш собеседник.

Задобрить «западных партнеров» Россия не сможет даже какими-то дружественными действиями, уверен эксперт. Новые санкции будут вводиться регулярно и вне зависимости от политики Кремля. Ведь «закручивание гаек» скорее несет в себе миссию не по преломлению политического вектора России, а по удержанию позиций США в качестве гегемона на международной арене.

«Это данность международной политики. Сейчас идет период жесткой конфронтации. Готовности к переговорам со стороны США и государств-сателлитов нет», — сказал собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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