Мусорный коллапс в Севастополе: город превращается в свалку

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По результатам анализа данных Росстата, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Севастополь по итогам 2020 года вошел в топ-3 регионов, где на одного жителя приходится больше тонны мусора в год (1009 кг). Больших показателей удалось достигнуть только жителям Сахалинской (1216 кг на жителя) и Тульской (1025 кг на жителя) областей.

Мусора в Севастополе действительно много, в том числе на улицах и во дворах. А еще растет число стихийных свалок. Главной причиной происходящего в департаменте городского хозяйства Севастополя называют незаключение необходимых договоров на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Причем как гражданами, так и юрлицами.

«Появляется «неучтенный мусор», что приводит или к переполнению существующих контейнеров, или к несанкционированному сбросу отходов в не предназначенных для этого местах, и образуется свалка», – сообщили в горхозе.

В компании «Благоустройство Севастополь», которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в городе, подтвердили проблему отсутствия договоров и уточнили, что ситуация усугубляется с ростом численности населения города.

С 2017 года население Севастополя увеличилось в два с лишним раза. Все эти люди производят мусор. При этом некоторые живут без регистрации или зарегистрировались, но не сообщают оператору. В итоге оплата услуги прежняя, а количество мусора растет. И у предприятия стали возникать долги перед подрядчиками. Ведь они по факту должны вывозить от одного дома не пять кубов, как должны, а двадцать пять, и требуют соответствующей оплаты», – объясняет специалист компании по связям с общественностью Елена Прошина.

Она добавила, что существенную роль сыграли и коронавирусные ограничения, «посадившие многих дома», что увеличило нагрузку на контейнерные площадки на придомовых территориях.

По словам Прошиной, в департаменте городского хозяйства Севастополя сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы пересмотреть нормы накопления ТБО на одного человека, которые не менялись уже пять лет. Это важно, так как этот показатель вместе со сведениями о численности зарегистрированных жителей влияет на тарифы и число контейнеров на площадках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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