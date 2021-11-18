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Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана
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Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.
Об этом сказано на сайте Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.
По данным СК, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в 25 млн рублей за общее покровительство при строительстве нового театра кукол в Симферополе.
«По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски. Она задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении следственных действий с Новосельской. Женщину, похожую на министра культуры Крыма Арину Новосельскую, доставили в наручниках в здание регионального управления СК России в Симферополе. Вместе с ней приехали два адвоката.
Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 году – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Во второй раз ее назначили на должность в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.
Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол стоимостью 930 млн рублей началось в 2018 году в центре Симферополя на месте старого одноэтажного здания, возведенного еще в 30-х годах ХХ века. Подрядчиком выбрали компанию «Меандр». Изначально предполагалось, что здание будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года, но темпы работ были низкими.
В итоге объект так и не достроили, контракт с «Меандром» расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики. Возобновление строительства здания театра ожидается в 2022 году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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