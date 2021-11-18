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Происшествия

Крымчанка попалась полицейским с партией «соли»

12:20 четверг, 18 ноября 2021

Полицейские задержали 26-летнюю крымчанку, которая продавала наркотики посредством закладок.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, у женщины изъяли 107 свертков с «солью».

«Стало известно, что женщина передвигается на автомобиле такси и имеет при себе крупную партию наркотиков. Полицейские совместно с сотрудниками ОГИБДД остановили предполагаемый автомобиль с целью проверки полученной информации. Увидев сотрудников полиции, пассажирка выбросила на землю шесть полимерных пакетов, в которых находилось 107 свертков с наркотическим веществом «соль», – говорится в сообщении.

Изъятые свертки были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что содержимое является синтетическим наркотиком. Женщина призналась в том, что на протяжении трех последних месяцев осуществляет сбыт наркотиков через закладки.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин отправится в колонию за полсотни кустов конопли. Суд вынес обвинительный приговор жителю крымского села Золотое Поле, который вырастил 49 кустов конопли, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Крымчанин проведет четыре года в колонии за хранение и продажу наркотиков. Нижнегорский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в наркоторговле и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В Крыму двое россиян попались на производстве наркотиков. Двое жителей Алтайского края России предстанут перед судом за незаконное производство на территории Крыма более шести килограммов синтетических наркотиков.

Крымчанин обнаружил коноплю на своем участке и решил ее употребить. Сотрудники правоохранительных органов выявили наркотическое растение на придомовой территории жителя Крыма.

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