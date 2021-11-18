Крымчанка попалась полицейским с партией «соли»

Полицейские задержали 26-летнюю крымчанку, которая продавала наркотики посредством закладок.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, у женщины изъяли 107 свертков с «солью».

«Стало известно, что женщина передвигается на автомобиле такси и имеет при себе крупную партию наркотиков. Полицейские совместно с сотрудниками ОГИБДД остановили предполагаемый автомобиль с целью проверки полученной информации. Увидев сотрудников полиции, пассажирка выбросила на землю шесть полимерных пакетов, в которых находилось 107 свертков с наркотическим веществом «соль», – говорится в сообщении.

Изъятые свертки были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что содержимое является синтетическим наркотиком. Женщина призналась в том, что на протяжении трех последних месяцев осуществляет сбыт наркотиков через закладки.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму двое россиян попались на производстве наркотиков. Двое жителей Алтайского края России предстанут перед судом за незаконное производство на территории Крыма более шести килограммов синтетических наркотиков.

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