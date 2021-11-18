Крымчанин пытался отправить во Францию военные противогазы

Севастопольский предприниматель был пойман при попытке отправить во Францию военные противогазы контрабандой.

Два комплекта военного оборудования обнаружили и изъяли у него на территории почтового отделения «Москва Шереметьево», сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

«Установлено, что мужчина неоднократно осуществлял отправку в различные страны продукции военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 7 лет лишения свободы вкупе с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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