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Власть

Крымчанин пытался отправить во Францию военные противогазы

Севастопольский предприниматель был пойман при попытке отправить во Францию военные противогазы контрабандой.

Два комплекта военного оборудования обнаружили и изъяли у него на территории почтового отделения «Москва Шереметьево», сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

«Установлено, что мужчина неоднократно осуществлял отправку в различные страны продукции военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 7 лет лишения свободы вкупе с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Смерть осужденного в колонии Керчи привлекла внимание правозащитников. В ИТК-2, город Керчь, на днях при невыясненных обстоятельствах погиб осужденный 23-летний Владимир Володькин.

В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка. В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор департамента сельского хозяйства и потребрынка региона Вадим Кирпичников.

Суд трудоустроил керчанина за убийство по неосторожности. Керченский городской суд признал 50-летнего местного жителя виновным в совершении убийства по неосторожности.

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