Какой сегодня праздник 18 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 18 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Врачи предлагают курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки.

Курение стало проблемой, мешающей здоровью и личной жизни – от него стоит избавиться. Раз и навсегда.

День рождения Деда Мороза

Фото kto-chto-gde.ru

18 ноября празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.

День Ионы

В этот день отмечается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона рано осиротел: в три года мальчик потерял мать, в семь — отца. Его воспитала благочестивая вдова Наталья Медоварцева.

Также сегодня, 18 ноября, отмечают такие праздники:

- День памяти мучеников Галактиона и Епистимии

- День сержанта ВСУ Украины

- День независимости Латвии

- Всемирный день философии

- День придумывания секретов

- День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)

- День Микки Мауса (Mickey Mouse Day)

- Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)

- День принцесс (National Princess Day) в США

- День флага Узбекистана

- День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) в США

- День революции в Мексике

- День оккультизма (Occult Day) в США

- День независимости Марокко

Сегодня именины празднуют: Григорий, Тимофей, Дорофей, Феофил, Гай, Лин, Патров, Филолог, Картерий, Галактион, Агафангел, Иона, Ерм, Памфил, Домнин, Евпсихий, Кастор, Епистима.

Что происходило 18 ноября в прошлые годы

1626 - Римский папа Урбан VIII освятил собор святого Петра. Сегодня этот собор является резиденцией всех Пап.

1775 - Земельная реформа в Российской империи. Благодаря указу Екатерины II в территориальное деление введено губернии.

1883 - Впервые на территории Соединенных Штатов Америки была введена единая система времени для всей территории. До этого каждый американский город самостоятельно устанавливал себе время.

1918 - Схватка под Мотовиловкой армии Деникина с дивизией под руководством Евгения Коновальца, закончившаяся победой последних.

1918 - Провозглашение независимости Латвийской Республики и избран первый глава правительства. Им стал Карлис Улманис.

1933 - Прекращение политики украинизации на украинских землях (постановление ЦК КП (б)).

1935 - Начало Варшавского процесса (длился с ноября 1935 до середины января следующего года). На заседании обсуждались и осуждались действия ОУН с целью уменьшения популярности этого движения в Украине. Однако вышло наоборотпосле многих публикаций о процессе в прессе популярность движения ОУН стала еще больше.

1935 - В Латвийской столице Риге торжественно открыт Монумент Свободы. Замысел памятника относится к 1920-х годов и символизирует освобождение от ига немецких помещиков и русского самодержавия.

2005 - Правительство США отменило поправку Джексона-Вейника для Украины. Эта поправка была экономическим средством воздействия на СССР, ее ввели в связи с ограничением эмиграции еврейского населения из СССР. Статья 402 Закона о торговле США под названием «Свобода эмиграции в торговле Восток-Запад» (которая собственно и является поправкой Джексона-Вейника) запрещала предоставлять режим наибольшего содействия странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан на эмиграцию.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 ноября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симфонический оркестр в Симферополе исполнит хиты Queen, Scorpions и Deep Purple. В Симферополе 5 декабря и 22 января в 18.00 в Музтеатре симфонический оркестр исполнит хиты культовых рок-групп Queen, Scorpions, Deep Purple.

«Камикадзе» из Ялты на самодельном электросамокате стал героем соцсетей. В Ялте водители возмущены пользователями электросамокатов, которые, зачастую, создают аварийную ситуацию на проезжей части.

Какой сегодня праздник 17 ноября. Сегодня, 17 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 16 ноября. Сегодня, 16 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.