Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19 ● Почти 900 крымчан заразились за сутки ● Пассажиров оштрафовали за проезд без медицинских масок в Симферополе ● Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер ● В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт»
Губернатор Севастополя оценил возможность введения блокпостов на новогодние праздники
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не хотел бы введения новых ограничений в период новогодних праздников.
Таким образом глава региона прокомментировал предложение развернуть пункты контроля QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании на время зимних каникул.
Глава города надеется, что к декабрьским праздникам ситуация с коронавирусом улучшится, и Севастополю удастся провести новогодние праздники в более свободном режиме.
«<Мы сможем> отдохнуть от всего этого, от этой борьбы, бизнесу нашему дать немного заработать. В общем-то, было бы неплохо получить нормальный Новый год с учетом тех мер, которые мы принимали, и тех ограничений, которые вынуждены терпеть в последнее время», – заявил Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.
Напомним, Севастополь был единственным регионом страны, где на время «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября объявили строгие ограничения для передвижения. В течение 9 дней в Севастополе должны были работать 8 блокпостов, призванных уменьшить пассажиропоток между регионами, разорвать цепочки социальных связей и снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Однако свою работу пункты пропуска завершили досрочно – с полуночи второго ноября. Подобное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев и объяснил его тем, что три дня работы постов дали свой эффект: количество иногородних машин на третий нерабочий день свелось к единицам, и граждане, желающие провести выходные в Севастополе, к тому моменту изменили свои планы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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