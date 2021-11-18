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Власть

«Готова ко всему»: Поклонская о возможной депортации из Кабо-Верде в Украину

14:09 четверг, 18 ноября 2021
«Готова ко всему»: Поклонская о возможной депортации из Кабо-Верде в Украину

фото © www.kommersant.ru

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала «пустыми» угрозы украинских властей депортировать ее из Кабо-Верде, куда она планирует отправится работать послом России.

Об этом она говорила в интервью изданию «Аргументы и факты», комментируя депортацию из Кабо-Верде в США спецпосланника президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекса Сааба.

«Я еду не бояться, а работать. В Кабо-Верде я представляю Россию. Любые угрозы и высказывания преступного характера в отношении нашей страны, на мой взгляд, являются пустыми», – утверждает бывший российский прокурор Крыма.

Поклонская отшутилась, что если ее увезут из Кабо-Верде в Украину, то она будет работать послом в Украине. Она добавила, что «готова ко всему».

Бывший депутат Госдумы продолжает утверждать, что якобы не знает, в чем ее обвиняют в Украине.

«Это надо спрашивать у представителей следственных органов Украины, так как мои права на защиту систематически нарушаются с их стороны. Мне даже неизвестно, в чем точно меня обвиняют», – добавила Поклонская.

Ранее она уже заявляла, что у Киева «нет оснований» для депортации ее из Кабо-Верде в Украину.

Президент России Владимир Путин в начале октября подписал указ о назначении послом России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

После этого спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил, что Поклонская находится в розыске. Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что назначенную послом России в Кабо-Верде Поклонскую могут экстрадировать в Украину. В ответ на этом спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Поклонская «обладает дипломатическим иммунитетом».

Поклонская сообщила, что прибудет в Кабо-Верде в течение месяца.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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