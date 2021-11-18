Город мертвых: в Севастополе стабильно растет смертность и падает рождаемость

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По демографическим показателям бьет низкий уровень благосостояния граждан и демографическая яма 90-х, а с 2020 года и коронавирус.

Последние годы в Севастополе прослеживается тенденция падения рождаемости и роста смертности.

По данным Крымстата, если в 2015 году в городе-герое родился 5471 ребенок (пиковый показатель после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией), то в последующие годы все меньше и меньше: 2016-й – 5409, 2017 – 4845, 2018 – 4494, 2019 – 4267, 2020 – 4225, за восемь месяцев 2021 года – 2753.

«На рождаемость влияют низкий уровень благосостояния населения, возможность трудоустройства, а также жилищные проблемы, в том числе и отсутствие возможности даже арендовать жилье», – констатировала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.

Еще одна причина низкой рождаемости – демографическая яма, которая образовалась в 90-х годах в результате развала СССР и последовавших за этим проблем.

«Количество женщин фертильного возраста на сегодня меньше именно по этой причине», – сказал главврач Симферопольского клинического родильного дома № 1 Дмитрий Беглицэ.

Со смертностью ситуация с точностью наоборот. В 2013-м в Севастополе умерло 5326 человек, в 2014-м – 5537. В 2015 году количество умерших превысило 6 тыс. человек.

Затем планка немного опустилась: 5859 умерших было в 2016 году, 5681 – в 2017-м, 5633 – в 2018-м.

С 2019 года смертность вновь пошла вверх – 5815 человек.

А с пандемией новой коронавирусной инфекции показатели смертности в Севастополе достигли рекордного уровня. В 2020 году в городе умерло 6246 человек, за восемь месяцев этого года – 4722. Вероятно, 2021 год побьет рекорд прошлого года.

Но здесь надо понимать, что, начиная с 2014 года, Севастополь стал магнитом для переселенцев из стран СНГ и России. А среди приезжих немало пожилых людей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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