Блогеру из Москвы запретили въезд в Украину из-за Крыма

В среду, 17 ноября, в пункте пропуска «Киев (Жуляны)» пограничники не пустили в Украину гражданку России, «которая летом этого года посещала Крым в обход украинских пунктов пропуска», утверждают в Госпогранслужбе Украины.

«Иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. В ходе проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе России, выяснилось, что путешественница – нарушительница украинского законодательства», – говорится в сообщении.

«В августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является блогером, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив», – добавили в ведомстве.

Как отметили в погранслужбе, за нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блогеру запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что, если в течение этого времени она постарается попасть на территорию страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.

Имя и фамилия девушки в погранслужбе не указаны. Ряд украинских СМИ сообщили, что это московская блогер Алена Вотинцева. Реакции самой девушки в ее социальных сетях нет, ее комментарии представителям СМИ пока также отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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