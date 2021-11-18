Власть
Авария оставила без воды больше 30 улиц Симферополя
Больше 30 улиц крымской столицы остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма». В зону отключения попали улицы 1-й Конной Армии, Аральская, Залесская, 60 лет Октября, Гавена, Миллера, Гражданская, Зенитная, Сочинская, Толбухина, улица Русская и одноименный переулок, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Залесская, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), Батурина, переулок Ореховый и жилой комплекс «Город Мира».
Также возможны перебои на прилегающих улицах. Специалисты рассчитывают завершить ремонт до 20:00. Кроме того, в городе в четверг зафиксированы еще две аварии на сетях.
Так, до 18:00 не будет водоснабжения на улицах Автомагистральная, Троллейбусная и переулке Краснооктябрьский, а пригородное село Мирное осталось без воды до 17:00.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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