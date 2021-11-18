Аксенов прокомментировал ситуацию с закрытием ледового катка в Ялте

На страницы главы Крыма в социальных сетях поступил ряд обращений от граждан, обеспокоенных ситуацией c закрытием ледового катка, расположенного в Ялте.

«По информации собственника, ледовый каток будет закрыт ориентировочно на 3 месяца по техническим причинам. Это связано с необходимостью закупки новой ледоуборочной техники и ремонтом инфраструктуры, обеспечивающей функционирование катка», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Симферопольской дороге образовался каток-ловушка для водителей. На одной из улиц крымской столицы с люков течет вода. Ночью она замерзает, а водители лавируют по катку и попадают в ДТП.

Туалет на Сапун-горе в Севастополе можно посетить под конвоем. Работающий до 22:00 парк на Сапун-горе имеет положенные санитарные объекты для посетителей, но есть нюанс – они открыты всего до 17:30.

Власти Ялты обещают завершить генеральную уборку на Ай-Петри до конца недели. Власти Ялты занялись генеральной уборкой на плато Ай-Петри.

В парке имени Гагарина в Симферополе заработало колесо обозрения. Аттракцион находился на ремонте с 19 июля 2021 года.