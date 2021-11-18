Власть
Аксенов прокомментировал ситуацию с закрытием ледового катка в Ялте
На страницы главы Крыма в социальных сетях поступил ряд обращений от граждан, обеспокоенных ситуацией c закрытием ледового катка, расположенного в Ялте.
«По информации собственника, ледовый каток будет закрыт ориентировочно на 3 месяца по техническим причинам. Это связано с необходимостью закупки новой ледоуборочной техники и ремонтом инфраструктуры, обеспечивающей функционирование катка», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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