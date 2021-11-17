Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +6
море +14

Происшествия

Житель Симферополя стал жертвой питерского мошенника

Симферопольские полицейские задержали 51-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении крымчанина.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. С заявлением об инциденте в полицию обратился 58-летний местный житель.

Он сообщил, что познакомился с мужчиной, который предложил помощь в приобретении льготной жилплощади и автомобиля. Доверчивый крымчанин передал ему первоначальный взнос в размере 293 тысячи рублей, после чего знакомый перестал выходить на связь. Однако долго скрываться не получилось - правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Им оказался житель Санкт-Петербурга. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Злоумышленника доставили из северной столицы в Симферополь для проведения следственных действий.

«В кабинете следователя у задержанного произведена выемка вещественных доказательств, а именно - банковских карт, на которые потерпевший перевел денежные средства. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Жителю Петербурга грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан и помещен в симферопольский изолятор временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Феодосиец покатал подругу на украденной доске для серфинга. 41-летний житель поселка Коктебель, прогуливаясь вечером по пляжу, нашел сап-доску для серфинга. Вместе со своей знакомой он покатался на доске в море.

Алкогольная вечеринка в столице Крыма закончилась поножовщиной. В одно из отделений полиции Симферополя обратились встревоженные местные жители, которые рассказали о двух раненых мужчинах, лежащих в луже крове возле подъезда на улице имени 60 лет Октября.

Житель Евпатории разгромил остановку и сдался полиции. В Евпатории на ул. Чапаева неизвестный разбил стекло на автобусной остановке.

Пьяный севастополец угрожал поджечь продуктовый магазин. Наряд вневедомственной охраны прибыл в один из продуктовых магазинов по сигналу тревожной кнопки.

Коронавирус в Крыму
Крым опять обновил максимум по COVID-19

Крым опять обновил максимум по COVID-19

867 случаев коронавирусной инфекции выявили в Крыму за прошедшие сутки – антирекорд.

Общество
Какой сегодня праздник 17 ноября

Какой сегодня праздник 17 ноября фото

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Екатерина II писала о пользе вакцинации

Екатерина II писала о пользе вакцинации

В аукционном доме MacDougalls’s сообщили о продаже уникального письма российской императрицы Екатерины II, которая считала вакцинацию необходимой для населения.

Водный кризис
В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной

В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной

Обнаруженная под Азовским морем вода — пресная.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации