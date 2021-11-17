Житель Симферополя стал жертвой питерского мошенника

Симферопольские полицейские задержали 51-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении крымчанина.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. С заявлением об инциденте в полицию обратился 58-летний местный житель.

Он сообщил, что познакомился с мужчиной, который предложил помощь в приобретении льготной жилплощади и автомобиля. Доверчивый крымчанин передал ему первоначальный взнос в размере 293 тысячи рублей, после чего знакомый перестал выходить на связь. Однако долго скрываться не получилось - правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Им оказался житель Санкт-Петербурга. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Злоумышленника доставили из северной столицы в Симферополь для проведения следственных действий.

«В кабинете следователя у задержанного произведена выемка вещественных доказательств, а именно - банковских карт, на которые потерпевший перевел денежные средства. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Жителю Петербурга грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан и помещен в симферопольский изолятор временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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