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«Все есть»: министр сельского хозяйства Крыма нашел картофель по 30 рублей
фото © Новости Крыма
В двух крупнейших супермаркетах Симферополя на Евпаторийском шоссе и на улице Героев Сталинграда соблюдаются условия Меморандума взаимопонимания между Совмином Республики, производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли.
К такому выводу пришел министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
«Напомню, документ разработан с учетом предложений, как сельхозтоваропроизводителей, так и оптово-розничных сетей. Цены на крупный картофель установлены от 30 руб/кг», — подчеркнул Андрей Рюмшин.
В частности, в двух супермаркетах, которые посетил министр, цена картофеля колеблется от 30 до 44 рублей за килограмм.
Ранее Андрея Рюмшина возмутила стоимость картофеля 120 руб. за килограмм на Куйбышевском рынке Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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