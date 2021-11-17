«Все есть»: министр сельского хозяйства Крыма нашел картофель по 30 рублей

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В двух крупнейших супермаркетах Симферополя на Евпаторийском шоссе и на улице Героев Сталинграда соблюдаются условия Меморандума взаимопонимания между Совмином Республики, производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли.

К такому выводу пришел министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Напомню, документ разработан с учетом предложений, как сельхозтоваропроизводителей, так и оптово-розничных сетей. Цены на крупный картофель установлены от 30 руб/кг», — подчеркнул Андрей Рюмшин.

В частности, в двух супермаркетах, которые посетил министр, цена картофеля колеблется от 30 до 44 рублей за килограмм.

Ранее Андрея Рюмшина возмутила стоимость картофеля 120 руб. за килограмм на Куйбышевском рынке Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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