Власти Ялты обещают завершить генеральную уборку на Ай-Петри до конца недели

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Власти Ялты занялись генеральной уборкой на плато Ай-Петри.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Генералим Ай-Петри! Наводим порядок в одной из красивейших точек любимой Ялты – на территории у верхней станции канатной дороги, откуда начинается путь к зубцам», – написала она.

В частности, как отметила Павленко, производится уборка скопившегося там строительного и бытового мусора. «С субботы уже вывезено шесть самосвалов», – уточнила она.

Кроме того, по словам градоначальницы, представители полиции совместно с сотрудниками муниципального контроля провели беседу с собственниками объектов, которых в этом месте быть не должно. «Большую часть из них, свыше 30, владельцы демонтировали и вывезли самостоятельно», – обратила внимание она.

Павленко подчеркнула, что оставшиеся конструкции, хозяев которых определить не удалось, убираются силами департамента ЖКХ, «Зеленстроя» и МУП «Объединенная управляющая компания».

Глава администрации Ялты пообещала, что до конца недели уборка завершится, после чего муниципальные власти в ежедневном формате будут «мониторить ситуацию, чтобы не допускать захламления этой территории».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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