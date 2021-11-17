Власть
Власти Ялты обещают завершить генеральную уборку на Ай-Петри до конца недели
фото © Новости Крыма
Власти Ялты занялись генеральной уборкой на плато Ай-Петри.
Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Генералим Ай-Петри! Наводим порядок в одной из красивейших точек любимой Ялты – на территории у верхней станции канатной дороги, откуда начинается путь к зубцам», – написала она.
В частности, как отметила Павленко, производится уборка скопившегося там строительного и бытового мусора. «С субботы уже вывезено шесть самосвалов», – уточнила она.
Кроме того, по словам градоначальницы, представители полиции совместно с сотрудниками муниципального контроля провели беседу с собственниками объектов, которых в этом месте быть не должно. «Большую часть из них, свыше 30, владельцы демонтировали и вывезли самостоятельно», – обратила внимание она.
Павленко подчеркнула, что оставшиеся конструкции, хозяев которых определить не удалось, убираются силами департамента ЖКХ, «Зеленстроя» и МУП «Объединенная управляющая компания».
Глава администрации Ялты пообещала, что до конца недели уборка завершится, после чего муниципальные власти в ежедневном формате будут «мониторить ситуацию, чтобы не допускать захламления этой территории».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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