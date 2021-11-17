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В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка
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В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор департамента сельского хозяйства и потребрынка региона Вадим Кирпичников.
Об этом сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.
Кирпичникова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов НТО в центре Севастополя.
Речь идет о торговых точках на набережной Корнилова и мысе Хрустальном.
«Установлено, что должностное лицо в обход предусмотренных законодательством конкурсных процедур в 2020 году предоставило двум хозяйствующим субъектам право на размещение трех нестационарных торговых объектов на территории города», – сообщила Кузьменко.
Кроме того, прокуратурой выявлены нарушения при заключении договоров с предпринимателями: цена размещения НТО для одного из хозяйствующих субъектов была снижена в сто раз.
Таким образом, бывший чиновник не только ограничил право других предпринимателей на участие в торгах, но и лишил город дохода в размере 1 млн рублей, уточнили в прокуратуре.
Как сообщили СК, в настоящее время Вадим Кирпичников задержан.
По бывшему месту его работы и служебным помещениям, а также по месту жительства фигуранта дела проведены обыски при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут».
«После проведения ряда неотложных следственных действий следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения», – сообщили в Следкоме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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