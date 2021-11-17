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Водный кризис

В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной

08:25 среда, 17 ноября 2021
В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной

фото © Новости Крыма

Обнаруженная под Азовским морем вода — пресная.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что окончательный анализ запасов будет готов в 2022 году.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции сообщил, что по данным ученых, под Азовским морем находятся большие запасы пресной воды. Первая партия для исследований была добыта в июле.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Обнаруженная под Азовским морем вода — пресная.

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