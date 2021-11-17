Водный кризис
Развитие сюжета: Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма ● Жителей Крыма попросили экономить воду ● Власти Севастополя уверены, что городу не грозит дефицит воды ● Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды ● Снова кризис: Крыму опять не хватает осадков
В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной
фото © Новости Крыма
Обнаруженная под Азовским морем вода — пресная.
Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что окончательный анализ запасов будет готов в 2022 году.
Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции сообщил, что по данным ученых, под Азовским морем находятся большие запасы пресной воды. Первая партия для исследований была добыта в июле.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной
Обнаруженная под Азовским морем вода — пресная.