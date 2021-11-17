Власть
В парке имени Гагарина в Симферополе заработало колесо обозрения
Аттракцион находился на ремонте с 19 июля 2021 года.
Об этом сообщил руководитель МБУ «Парки столицы» Роман Филипенко.
«Колесо было остановлено 19 июля в связи с тем, что оно не соответствовало принятым нормам. Сейчас мы провели все регламентные и косметические работы, провели покраску, ремонт приводного оборудования, заменили часть троса этого колеса и, самое главное, собрали всю нормативную документацию», — рассказал Филипенко.
Также руководитель МБУ «Парки столицы» заверил, что с сегодняшнего дня аттракцион доступен для пользования граждан.
«Желающие смогут прокатиться. В том числе и зимой, у нас погодные условия позволяют», — подытожил Филипенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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