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Власть

В парке имени Гагарина в Симферополе заработало колесо обозрения

Аттракцион находился на ремонте с 19 июля 2021 года.

Об этом сообщил руководитель МБУ «Парки столицы» Роман Филипенко.

«Колесо было остановлено 19 июля в связи с тем, что оно не соответствовало принятым нормам. Сейчас мы провели все регламентные и косметические работы, провели покраску, ремонт приводного оборудования, заменили часть троса этого колеса и, самое главное, собрали всю нормативную документацию», — рассказал Филипенко.

Также руководитель МБУ «Парки столицы» заверил, что с сегодняшнего дня аттракцион доступен для пользования граждан.

«Желающие смогут прокатиться. В том числе и зимой, у нас погодные условия позволяют», — подытожил Филипенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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