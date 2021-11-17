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Власть

В Крыму возбудили уголовное дело против подрядчика, занимавшегося благоустройством Керчи

Экспертиза установила, что по трем муниципальным контрактам в Керчи (благоустройство улиц Заречная, Вокзальное шоссе и Ворошилова) выявлены несоответствия по стоимости работ.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава городской администрации Святослав Брусаков.

«В том числе разница между стоимостью работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, и стоимостью фактически выполненных ООО «Луксаро» работ составила более 1 000 000 рублей по каждому из указанных объектов. То есть подрядчик ООО «Луксар» предоставил результат выполненных работ, не соответствующий фактически выполненным, получив при этом бюджетные денежные средства по контрактам в полном объеме», — уточнил Брусаков.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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