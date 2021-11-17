В Крыму возбудили уголовное дело против подрядчика, занимавшегося благоустройством Керчи

Экспертиза установила, что по трем муниципальным контрактам в Керчи (благоустройство улиц Заречная, Вокзальное шоссе и Ворошилова) выявлены несоответствия по стоимости работ.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава городской администрации Святослав Брусаков.

«В том числе разница между стоимостью работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, и стоимостью фактически выполненных ООО «Луксаро» работ составила более 1 000 000 рублей по каждому из указанных объектов. То есть подрядчик ООО «Луксар» предоставил результат выполненных работ, не соответствующий фактически выполненным, получив при этом бюджетные денежные средства по контрактам в полном объеме», — уточнил Брусаков.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка. В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор департамента сельского хозяйства и потребрынка региона Вадим Кирпичников.

Суд трудоустроил керчанина за убийство по неосторожности. Керченский городской суд признал 50-летнего местного жителя виновным в совершении убийства по неосторожности.

В Феодосии проверяют врачей из-за рождения мертвого ребенка. В социальных сетях появилось видеообращение, в котором родственница роженицы из Феодосии сообщила о трагедии, произошедшей в их семье: ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым.

В Крыму силовики пришли к экс-директору департамента сельского хозяйства. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия с бывшим директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадимом Кирпичниковым.