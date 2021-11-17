Происшествия
В Крыму няню подозревают в избиении до смерти ребенка-инвалида
В Симферополе няню задержали по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду.
Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
«Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти. По подозрению в причинении телесных повреждений ребенку-инвалиду, повлекших его смерть, задержана няня мальчика», — говорится в сообщении.
На данный момент оперативники провели осмотр места происшествия, допросили круг лиц, изъяли вещдоки.
Назначены дополнительные экспертизы для установления полной картины произошедшего, устанавливают обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие.
Следствие готовится предъявить няне обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. Также будет изучена и дана оценка обстановке в семье, оказанию уполномоченными органами ребенку с особенным диагнозом содействия.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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