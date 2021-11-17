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Власть

В Крыму на зиму ограничат движение по некоторым дорогам

09:43 среда, 17 ноября 2021
В Крыму на зиму ограничат движение по некоторым дорогам

фото © Новости Крыма

С 1 декабря в Крыму временно будет ограничено движение на некоторых дорогах в случае ухудшения погодных условий.

Об этом сообщили в службе автомобильных дорог Республики Крым.

«С 1 декабря 2021 года будет временно ограничено движение транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым при неблагоприятных погодных условиях в зимнее время. Движение будет ограничено для всех механических транспортных средств на осенне-зимний – весенний период, на период снегопада и гололедицы на время необходимое для уборки снега и ликвидации зимней скользкости», — сказано в сообщении.

Ограничение будет действовать до 1 марта 2022 года. Речь идет об Ангарском, Грушевском, Чучельском перевалах, а также о дорогах Алушта – Феодосия на участке Солнечная Долина – Перевал – Щебетовка, Гончарное – Ялта и через гору Ай-Петри.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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