Власть
В Крыму на зиму ограничат движение по некоторым дорогам
фото © Новости Крыма
С 1 декабря в Крыму временно будет ограничено движение на некоторых дорогах в случае ухудшения погодных условий.
Об этом сообщили в службе автомобильных дорог Республики Крым.
«С 1 декабря 2021 года будет временно ограничено движение транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым при неблагоприятных погодных условиях в зимнее время. Движение будет ограничено для всех механических транспортных средств на осенне-зимний – весенний период, на период снегопада и гололедицы на время необходимое для уборки снега и ликвидации зимней скользкости», — сказано в сообщении.
Ограничение будет действовать до 1 марта 2022 года. Речь идет об Ангарском, Грушевском, Чучельском перевалах, а также о дорогах Алушта – Феодосия на участке Солнечная Долина – Перевал – Щебетовка, Гончарное – Ялта и через гору Ай-Петри.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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