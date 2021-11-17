В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах

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Ученые Крымского федерального университета провели испытания разработанной ими вакцины «Лассо» против коронавирусной инфекции на гуманизированных мышах.

О результатах исследований рассказал заведующий кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета, доктор биологических наук Владимир Оберемок.

Специалисты протестировали как интраназальную форму вакцины, так и инъекционную.

«Наиболее тяжелые проявления болезни у гуманизированных мышей наступали в среднем на десятые сутки моделирования COVID-19 и проявления тяжелого острого респираторного синдрома. Коррекция в виде применения вакцины обеспечила выживаемость животных до 30 суток и более», – отмечает научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории КФУ, кандидат биологических наук Татьяна Макалиш.

Как отмечают ученые, наиболее эффективной оказалась интраназальная вакцина.

«Несмотря на более острое начало заболевания у тех мышей, которых вакцинировали интраназально, дальнейшее течение болезни происходило с меньшими проявлениями патологических изменений, и к 30-м суткам морфологическая картина паренхимы легких по отдельным параметрам была сравнима с интактными животными, которых ничем не заражали. Конечно, чем ближе мы к контрольной группе, которая не переживала болезнь, тем лучше. Это уже семимильный шаг в наших исследованиях, ведь теперь мы увидели положительные результаты не на обычных кроликах и мышах, которых мы ранее вакцинировали и наблюдали за появлением антител, а на гуманизированных мышах с человеческим рецептором ACE2, а это уже более близкая к реальности ситуация», – рассказал Владимир Оберемок.

Специалисты Крымского федерального университета начали работу над созданием оригинальной олигонуклеотидной вакцины от коронавируса, которая состоит из фрагмента нуклеиновой кислоты в форме лассо, в марте 2020 года. В декабре ученые сообщили о формировании специфических антител у животных на конструкции разработанной вакцины.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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