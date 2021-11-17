Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось ● В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах ● Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан ● Крым опять обновил максимум по COVID-19 ● В Севастополе вырос показатель суточной смертности от COVID-19
В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт»
На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.
«В настоящее время незамедлительно организована работа по распределению препарата. Буквально на днях мы получили также крупную партию препарата «Спутник V» — 80 тысяч доз. Таким образом, на полуострове на данный момент имеются все 4 вида отечественных вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом, каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан», — рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.
Напомним, что препарат «Спутник Лайт» рекомендован для иммунизации граждан переболевших новой коронавирусной инфекцией спустя пол года после заболевания, а также для проведения повторной вакцинации (ревакцинации) ранее прошедшим иммунизацию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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