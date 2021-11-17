В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

«В настоящее время незамедлительно организована работа по распределению препарата. Буквально на днях мы получили также крупную партию препарата «Спутник V» — 80 тысяч доз. Таким образом, на полуострове на данный момент имеются все 4 вида отечественных вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом, каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан», — рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Напомним, что препарат «Спутник Лайт» рекомендован для иммунизации граждан переболевших новой коронавирусной инфекцией спустя пол года после заболевания, а также для проведения повторной вакцинации (ревакцинации) ранее прошедшим иммунизацию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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