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Коронавирус в Крыму

В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

16:11 среда, 17 ноября 2021

На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

«В настоящее время незамедлительно организована работа по распределению препарата. Буквально на днях мы получили также крупную партию препарата «Спутник V» — 80 тысяч доз. Таким образом, на полуострове на данный момент имеются все 4 вида отечественных вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом, каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан», — рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Напомним, что препарат «Спутник Лайт» рекомендован для иммунизации граждан переболевших новой коронавирусной инфекцией спустя пол года после заболевания, а также для проведения повторной вакцинации (ревакцинации) ранее прошедшим иммунизацию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Севастополе вырос показатель суточной смертности от COVID-19. По состоянию на 16 ноября в Севастополе зарегистрированы 347 новых случаев заболевания COVID-19.

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