В Крым на Новый год: как идет бронирование отелей и санаториев

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Уровень бронирования отелей и санаториев Крыма на зимний период и новогодние праздники составляет в среднем 60%, а в некоторых объектах до 80%.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Сейчас загрузка колеблется на уровне 50%, и это нормальный показатель, который даже превышает показатели предыдущих лет. Если же говорить о предстоящем зимнем периоде, то на сегодняшний день бронирование достигает в среднем 60%, по ряду средств размещения 70-80%, а в отдельных объектах и больше. Возможность бронирования отдыха зимой, в том числе на новогодние праздники, сохраняется и для крымчан, и для гостей полуострова», - сообщил Волченко.

В Минкурортов напомнили, что прием и размещение гостей в отелях, санаториях, пансионатах возможно только при предъявлении справки или QR-кода о вакцинации против коронавируса, полученного через портал Госуслуг, или же сертификата о перенесенном COVID-19. При предъявлении одного из этих документов предоставление отрицательного ПЦР-теста не требуется.

Что касается россиян, имеющих противопоказания к вакцинации, то они должны предоставить медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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