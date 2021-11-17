Украина провела учения со стрельбой у Крыма

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Военные успешно справились с задачей - во время рейда заняли господствующие высоты и дали отпор условному противнику.

В Херсонской области у административной границы с Крымом прошли батальонные тактические учения морской пехоты с боевой стрельбой и привлечением авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Помимо батальона морской пехоты, в учениях приняли участие танковая рота и подразделение вертолетов армейской авиации.

«По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что военнослужащие справились с боевой задачей, в ходе рейда заняли господствующие высоты и дали отпор условному противнику.

«Тактические учения являются неотъемлемой составляющей процесса поддержания боеспособности подразделений. В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым. Их главная цель заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения», - заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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