Происшествия
У берегов Крыма села на мель баржа
фото © Сергей Кудинов / VK.com
В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.
На помощь пришел буксир «Антей-2. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Очевидец опубликовал фотографии с берега у мыса Фонарь, на которых видно, что буксир и баржа находятся у самого берега. При этом капитан судна не запрашивал помощь у спасателей.
Спустя сутки баржу оттянули от мели в пролив.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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У берегов Крыма села на мель баржа
В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.
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