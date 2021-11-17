У берегов Крыма села на мель баржа

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В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.

На помощь пришел буксир «Антей-2. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Очевидец опубликовал фотографии с берега у мыса Фонарь, на которых видно, что буксир и баржа находятся у самого берега. При этом капитан судна не запрашивал помощь у спасателей.

Спустя сутки баржу оттянули от мели в пролив.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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