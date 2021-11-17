Странности
Туалет на Сапун-горе в Севастополе можно посетить под конвоем
Работающий до 22:00 парк на Сапун-горе имеет положенные санитарные объекты для посетителей, но есть нюанс – они открыты всего до 17:30.
После этого времени физиология гуляющих граждан предоставлена сама себе, что может привести к нежелательным для окрестной местности последствиям.
На несовпадение графиков работы парка и санитарных объектов в нем обратили внимание севастопольцы в социальных сетях.
С учетом того, что сообщение просмотрели более 21 тысячи раз, проблема при всей своей простоте явно заслуживает внимания.
СМИ обратились в дирекцию Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя за уточнением работы санитарных объектов и путей возможного решения социальной проблемы.
Как следует из официального ответа учреждения, туалеты на территории мемориального комплекса действительно работают до 17:30. Однако экологичный выход из сложных ситуаций есть и после указанного времени. Для этого необходимо обратиться на пост охраны при входе на территорию комплекса и в сопровождении охранника посетить санитарный объект.
В июне 2020 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение главе департамента городского хозяйства проинформировать всех жителей, где в центре Севастополя находятся общественные туалеты, а также донести эту ценную информацию до туристов. Через полтора месяца все санитарные объекты были подсчитаны – их оказалось 15.
В тексте использованы материалы: Форпост
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