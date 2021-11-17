Происшествия
Трое крымчан задержаны по подозрению в серии квартирных краж
Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин, которые совершили серию квартирных краж в Симферополе.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«По подозрению в совершении серии имущественных преступлений задержаны с поличным трое ранее судимых мужчин. Ими оказались жители Республики Крым и Севастополя 29, 33 и 38 лет, – говорится в сообщении. – По имеющимся данным, подозреваемые имели свой криминальный почерк. Они путем подбора ключа проникали в жилище и, не нарушая порядка в помещении, похищали ювелирные изделия и денежные средства, а уходя, запирали за собой дверь».
В МВД отметили, что потерпевшие не сразу замечали пропажу ценных вещей. В рамках оперативных мероприятий полицейские установили злоумышленников и задержали их после совершения очередной кражи.
«При задержании и по местам проживания злоумышленников изъято похищенное имущество и иные предметы, которые использовались при совершении преступлений, – уточнили в МВД. – Также сотрудники уголовного розыска провели работу по установлению владельцев ювелирных изделий, изъятых у похитителей. Некоторые из потерпевших только от полицейских узнали, что стали жертвами кражи».
Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Подозреваемые заключены под стражу, им грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские устанавливают других причастных к совершению преступлений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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