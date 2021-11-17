Суд трудоустроил керчанина за убийство по неосторожности

Керченский городской суд признал 50-летнего местного жителя виновным в совершении убийства по неосторожности.

Как сообщила пресс-служба суда, мужчина во время ссоры убил своего квартиранта.

«Мужчины поссорились в ходе совместного распития спиртных напитков. Результатом конфликта стало нанесение хозяином квартиры ударов своему жильцу: сначала в плечо, потом в челюсть. От последнего жилец упал, ударившись головой об пол в ванной комнате, – говорится в сообщении. – Не придав серьезности происшедшему, хозяин уложил выпившего гостя на кровать. На следующее утро хозяин ушел на работу, жилец спал. Вернувшись с работы ближе к обеду и обнаружив жильца по-прежнему в кровати, хозяин вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики приехали и забрали пациента в больницу, в которой он скончался на следующий день».

В суде уточнили, что причина смерти потерпевшего – кровоизлияние в мозг вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся. Его действия суд квалифицировал как совершение преступления по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Также суд признал, что есть смягчающие обстоятельства, в частности, явка с повинной, помощь следствию и добровольное частичное возмещение нанесенного ущерба.

«За причинение смерти другому человеку по неосторожности 50-летний житель Керчи отработает год на исправительных работах, с удержанием из его заработной платы 5% в доход государства», – уточнили в суде.

В пресс-службе подчеркнули, что если осужденный будет уклоняться от отбывания исправительных работ, суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета: один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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