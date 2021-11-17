Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +4
море +14

Власть

Суд арестовал два участка возле заповедной Тихой бухты

Феодосийский городской суд арестовал два земельных участка возле заповедной Тихой бухты, которые ранее были проданы в частные руки.

Соответствующее определение суда предоставил депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

«Заявление заместителя прокурора города Феодосии о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить. Наложить запрет Прогнимак Александру Владимировичу ( собственник - ред. ) осуществлять сделки с земельными участками», - сказано в тексте документа.

Также определение запрещает вести строительство на указанной земле, а Госкомрегистру РК осуществлять регистрацию перехода прав на нее.

Рассмотрение дела по существу состоится 30 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Частник заблокировал дорогу к пещерному городу в Крыму. На участке появились эко-домики для платного проживания туристов.

В Севастополе могут появиться сотни обманутых землевладельцев. Идущий полным ходом процесс нарезания новых земельных участков в Байдарской долине может затормозиться. Надежду на это дала депутатам на состоявшемся 28 октября заседании заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

Массандровский пляж в Ялте очистили под нового арендатора. Предпринимателей, которые начинали обслуживание туристов из прибрежных шалманов и фавел, а затем переселенных в новые павильоны, выгнали через суд с насиженных мест.

В Ялте установят границы земельных участков многоквартирных домов. До конца года в Ялте планируется выполнить работы по межеванию территории 2 тыс. 853 многоквартирных домов.

Происшествия
У берегов Крыма села на мель баржа

У берегов Крыма села на мель баржа

В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.

Коронавирус в Крыму
Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось

Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось

Власти Крыма разрешили ночную доставку еды из общепита с 23:00 до 8:00. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Власть
Украина провела учения со стрельбой у Крыма

Украина провела учения со стрельбой у Крыма

Военные успешно справились с задачей - во время рейда заняли господствующие высоты и дали отпор условному противнику.

Актуальные темы

Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.

14 ноября

Власть
В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка

В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка

В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор департамента сельского хозяйства и потребрынка региона Вадим Кирпичников.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации