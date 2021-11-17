Суд арестовал два участка возле заповедной Тихой бухты

Феодосийский городской суд арестовал два земельных участка возле заповедной Тихой бухты, которые ранее были проданы в частные руки.

Соответствующее определение суда предоставил депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

«Заявление заместителя прокурора города Феодосии о принятии мер по обеспечению иска удовлетворить. Наложить запрет Прогнимак Александру Владимировичу ( собственник - ред. ) осуществлять сделки с земельными участками», - сказано в тексте документа.

Также определение запрещает вести строительство на указанной земле, а Госкомрегистру РК осуществлять регистрацию перехода прав на нее.

Рассмотрение дела по существу состоится 30 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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