Стадион на костях: в Крыму решают судьбу древнего крымскотатарского кладбища

фото © Эмиль Сейдалиев

Человеческие останки обнаружили рабочие в Старом Крыму во время реконструкции стадиона. Работы пришлось остановить, а приглашенные для исследований археологи определили, что захоронение мусульманское и может быть одним из древнейших в Крыму.

Пока местные власти и ученые спорят, чему быть на этом месте, стадиону или археологической экспедиции, стройплощадка постепенно становится пустырем: здесь гуляет домашний скот, а жители складируют отходы.

Неожиданную находку сделали строители, когда весной 2021 года приступили к реконструкции городского стадиона на юго-восточной окраине Старого Крыма. Помимо многочисленных костей и черепов здесь выворотили из-под земли два больших каменных надгробия с арабской вязью. Строительные работы остановили, и место рабочих заняли археологи.

Обнаружить захоронение до начала строительных работ было невозможно: стадион реконструируется, а не строится с нуля, поэтому предварительные изыскания не проводились. Об этом рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник Крымского института археологии РАН, заведующий кафедрой истории КИПУ им. Ф. Якубова Эмиль Сейдалиев.

«На надгробиях отца и сына удалось прочесть имена покойных и даты их смерти — 1285 год. По сути, это самое раннее из известных мусульманских погребений в Крыму», — отметил ученый.

По словам археолога, до этого года о кладбище никто не знал, ни городские власти, ни мусульманская община. Хотя городские старожилы вспоминали, что еще в 60-е годы, когда бульдозер ровнял здесь площадку под поле, снесли несколько надгробий, обнажив человеческие останки. Тогда каменные изваяния убрали на край спортплощадки, а потом и вовсе о них забыли.

Археологи и рады были бы продолжить исследования, но на это нужны деньги, а их не выделили. Сегодня площадка заброшена. Несмотря на забор и сигнальные ленточки по периметру раскопа, могильник в поисках сокровищ атаковали «черные копатели», рассказал заведующий музеем истории и археологии Старого Крыма Расим Кадыров.

«Люди считают, раз там работали археологи, значит, есть золото. Бродят и пытаются что-то найти в земле. Поэтому огородили сигнальными лентами и запретили проход, — пояснил он. — Хотя в мусульманских могилах традиционно мало что находится. Это же не скифские курганы. Были найдены лишь надгробные камни, которые увидел стройподрядчик и сам остановил работы».

Состояние территории удручает и местных жителей. На видео, выложенном в группе «Злой крымчанин» соцсети «ВКонтакте», видно, что кости в открытую лежат на земле, территория замусорена и никем не охраняется.

Впрочем, как минимум, захоронить останки власти все же планируют. Как сообщил руководитель администрации Старого Крыма Григорий Балабанов, на то, чтобы привести территорию в порядок, уже выделены средства, работы должны быть проведены до конца 2021 года.

«Выходим на торги и проводим рекультивацию территории. После этого реконструкция стадиона продолжится: лимиты переносятся на 2022 год», — отметил чиновник, добавив, что останки передадут мусульманской общине города для дальнейшего перезахоронения.

Однако археологам хотелось бы добиться другого развития событий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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