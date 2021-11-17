Смерть осужденного в колонии Керчи привлекла внимание правозащитников

В ИТК-2, город Керчь, на днях при невыясненных обстоятельствах погиб осужденный 23-летний Владимир Володькин.

Он должен был освободиться через несколько месяцев, в июне 2022-го года, дома его ждала жена и маленькая дочка. Однако, по версии администрации, мужчина выпил какие-то неизвестные таблетки, а потом упал и ударился несколько раз, после чего впал в кому и через 10 дней скончался в больнице.

Следы на теле, как объясняют, связаны именно с падением. Однако семья, друзья и правозащитники уверены, что парень стал жертвой внутренних разборок, и требуют донести эту информацию до руководства ФСИН, чтобы в колонию прислали проверку и провели настоящее расследование, пишет mk.ru.

«О том, что Володя десять дней пролежал в коме в больнице, мне никто не сказал. Хотя я числюсь во всех документах как мать нашего ребенка, два раза приезжала к нему на длительные свидания, и родная сестра у него тоже живет в Крыму, но нам почему-то не сообщали о случившемся несчастье до последнего, - рассказывает супруга Владимира Юлия. - Когда я уже начала бить тревогу, потому что подруга прочитала в интернете о смерти Володи, мне разрешили забрать тело. Товарищ мужа позвонил в морг, ему ответили, что только вчера прошла экспертиза причин смерти, но результатов ее все еще нет.

Я буду бороться до конца, чтобы узнать правду о том, что произошло. Хотя понимаю, что многие из тех, кто с ним сидели, предпочтут промолчать, потому что у всех семьи, дети, никому не нужны чужие проблемы».

Владимир Володькин отбывал срок за воровство, по 158 статье. Посадили его в ноябре 2017-го года. Дали довольно много - пять лет. В СИЗО день шел за полтора, долго ли коротко ли, а выходить Володькину на свободу было уже в июне 22-го. Дома его ждала жена и маленькая дочка. Вся жизнь впереди.

«Я не буду скрывать, что он звонил мне из колонии в середине октября, хотя это и строго запрещено, - продолжает Юлия. - Володя был очень радостный, поделился, тем, что его наконец подняли на пятый барак, а до этого он находился в какой-то «яме», так как не находил общего языка с администрацией. Если честно, у Володи был строптивый характер, он всегда говорил, что думал, и не хотел никому подчиняться, если считал, что прав».

Детдомовец Володькин, прежде, чем достиг совершеннолетия, сменил несколько приемных семей и интернатов. Братьев и сестер разбросало по разным городам. Где-то в Беларуси жила их родная мать, но отношения с сыном она практически не поддерживала.

Юле кажется странным, что ее никто не оповестил за все десять дней, которые Владимир пролежал без сознания в больнице.В администрации ИТК девушке, по ее словам, заявили, что не нашли ее телефон, чтобы сообщить, что муж в коме. Также почему-то не нашли телефон и родной сестры Володькина, проживающей здесь же в Крыму, в Евпатории.

«К нам на горячую правозащитную линию ГУЛАГ-инфо поступило сообщение, что 31 октября в ИТК 2 в Керчи произошло избиение осужденного Владимира Володькина из пятого отряда, - рассказывает правозащитник Денис Солдатов. - По оперативной информации, один из представителей администрации колонии способствовал тому, чтобы Володькина перевели в барак, где с ним должны были провести «воспитательную работу» так называемые блатные, чтобы он вел себя примерно и не нарушал режим. По нашим сведениям, это сделал один из авторитетов, бывший смотрящий зоны, находившийся в состоянии алкогольного опьянения».

Ночью 31 октября он якобы сильно избил Володькина, которого под конвоем утром отправили в реанимацию, где тот 10 ноября скончался. Прокуратуре было дано разъяснение, что Володькин сам упал и сломал себе шею, а до этого выпил какие-то лекарственные препараты.

«Насколько нам известно из опыта подобных правонарушений, большинство избиений, насилия над другими осужденными совершается именно представителями этого экстремистского сообщества, в большинстве своем его члены сотрудничают с представителями администрации, так как очень удобно при помощи блатных держать зону в строгости и порядке, хотя в реальности это нередко оборачивается беспределом. Мы не можем сказать, так ли это было в Керчи, истину должно установить следствие», - резюмирует Солдатов.

Случившееся в керченской колонии мы попросили прокомментировать и председателя Общественной наблюдательной комиссии Крыма Андрея Козаря:

«Я был в Москве, когда в адрес ОНК поступила информация об избиении, и, разумеется, сразу же связался с нашим прокурором. Тот сказал, что уже в дороге и едет в ИТК-2, по результатам проверки будут сделаны выводы. На следующий день мы попросили, чтобы ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура. Сейчас это дело передано Следственному Комитету РФ. Позже крымские правозащитники посетили саму колонию, находившиеся там осужденные подтверждать факт избиения не стали. Поэтому однозначно утверждать, что произошло преступление, я пока не могу, это должно устанавливать следствие».

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