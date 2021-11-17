Культура
Симфонический оркестр в Симферополе исполнит хиты Queen, Scorpions и Deep Purple
В Симферополе 5 декабря и 22 января в 18.00 в Музтеатре симфонический оркестр исполнит хиты культовых рок-групп Queen, Scorpions, Deep Purple.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического музыкального театра РК.
«Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра – это не просто новое прочтение классики, — это возможность насладиться живым и качественным звуком от профессионалов. Формируя перечень песен, мы постарались включить мелодии, которые отзовутся в душе каждого зрителя», — рассказала дирижер и инициатор проекта Эльмира Мухтерем.
Концерт будет сопровождаться световым шоу и видеоэффектами на современном светодиодном экране.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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