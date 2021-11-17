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Культура

Симфонический оркестр в Симферополе исполнит хиты Queen, Scorpions и Deep Purple

В Симферополе 5 декабря и 22 января в 18.00 в Музтеатре симфонический оркестр исполнит хиты культовых рок-групп Queen, Scorpions, Deep Purple.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического музыкального театра РК.

«Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра – это не просто новое прочтение классики, — это возможность насладиться живым и качественным звуком от профессионалов. Формируя перечень песен, мы постарались включить мелодии, которые отзовутся в душе каждого зрителя», — рассказала дирижер и инициатор проекта Эльмира Мухтерем.

Концерт будет сопровождаться световым шоу и видеоэффектами на современном светодиодном экране.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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