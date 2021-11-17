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Общество

Сами признались: крымские водители массово ездят пьяными за рулем

16:39 среда, 17 ноября 2021
Сами признались: крымские водители массово ездят пьяными за рулем

фото © akzent.zp.ua

Автомобильный портал «Дром» провел анонимный опрос и выяснил, что 36% автолюбителей Крыма садились за руль нетрезвыми.

В то же время 64% ответили, что никогда не ездили на машине выпивши.

Почти каждый третий автолюбитель Крыма (29%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 3% опрошенных. Еще 4% делали это «один-два раза за последние годы».

Напомним, за 10 месяцев текущего года в Крыму с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объездную Симферополя обещают сдать в эксплуатацию в 2022 году. Строящуюся с 2017 года и брошенную подрядчиком объездную Симферополя на участке Дубки – Левадки хотят сдать в эксплуатацию только в 2022 году.

Проезд к Южному молу в Севастополе закроют на четыре месяца. Временные ограничения движения вводятся на улице Катерной в Севастополе с 17 ноября.

В Симферополе автохам на микроавтобусе озадачил бывалых водителей. Крымчанин на микроавтобусе развернулся на красный свет через двойную сплошную по пешеходному переходу.

Эксперты назвали самые популярные в Крыму автомобили. В Симферополе с начала года машины с пробегом подорожали на 44%.

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