Общество
Сами признались: крымские водители массово ездят пьяными за рулем
фото © akzent.zp.ua
Автомобильный портал «Дром» провел анонимный опрос и выяснил, что 36% автолюбителей Крыма садились за руль нетрезвыми.
В то же время 64% ответили, что никогда не ездили на машине выпивши.
Почти каждый третий автолюбитель Крыма (29%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 3% опрошенных. Еще 4% делали это «один-два раза за последние годы».
Напомним, за 10 месяцев текущего года в Крыму с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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