«Русская рулетка» Крыма: Аксенов пересаживает чиновников в маршрутки

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Пробки на дорогах и дефицит водителей парализовали движение общественного транспорта в ряде городов Крыма, заявляют местные власти. Многие крымчане вынуждены часами ожидать маршруток, а иногда и вовсе не могут добраться до пунктов назначения.

Глава Крыма Сергей Аксенов требует от чиновников пересесть на общественный транспорт и оттуда контролировать ситуацию.

На качество услуг общественного транспорта крымчане регулярно жаловались в разные годы. Но в последние несколько месяцев, по их словам, ситуация ухудшилась: стало сложнее дождаться нужных автобусов, а добраться домой в вечернее время часто и вовсе невозможно. Люди массово жалуются властям. Но ситуация пока мало где изменилась.

За прошлую неделю в Министерство транспорта правительства Крыма поступили девять жалоб на движение автобусов в Симферополе, Ялте и Кировском районе, сообщил замглавы ведомства Николай Лукашенко на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в крымском правительстве. Писать письма чиновникам крымчан вынуждают, по его словам, несоблюдение перевозчиками графиков движения автобусов или вообще их отсутствие на определенных маршрутах.

«Провалом» Николай Лукашенко называет ситуацию в Кировском районе. Там в начале ноября местный перевозчик прекратил свою деятельность, из-за чего автобусы не вышли на маршруты. Пассажиров об этом никто не предупредил, утверждает чиновник.

«Люди об этом не знали, поэтому для них это было очень неприятной новостью. Стояли час-два на остановке, а автобуса не было. Таких моментов не должно быть», – рассказал Николай Лукашенко.

Власти Кировского района, в свою очередь, сообщили, что уже нашли нового перевозчика и призвали местных жителей сообщать о задержках или отсутствии рейсов.

В Ялте две недели не работал маршрут «Автовокзал-водопад», который удалось возобновить после вмешательства проверяющих, утверждают в Минтрасе Крыма. В связи с этим начальник транспортного управления администрации Ялты уволен, а работа курирующего зама Сергея Стрельбицкого «признана неудовлетворительной», сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Описанные эпизоды – только часть проблем на дорогах городов и районов Крыма. В прошлом месяце крымские чиновники получили десятки жалоб на работу общественного транспорта. Большинство жалоб, по словам Николая Лукашенко, поступают из Симферополя, Джанкоя и Ялты. Они связаны с несоблюдением перевозчиками графиков движения автобусов.

«Жалобы у граждан возникают потому, что они несвоевременно проинформированы о ситуации на маршруте. Они не понимают, когда автобус приходит: через час или 15 минут. По сути, это «русская рулетка», – говорит Николай Лукашенко.

Многие симферопольцы пишут в соцсетях, что вечером не могут добраться домой с работы из-за отсутствия маршруток или отсутствия в них свободных мест.

«Маршруты 65 и 85 вообще обнаглели. Они нормально не ходят, только битком. А после 19:00 ни-ни. И машины уже разваливаются, грязные. Пишем и жалуемся – без толку», – пишет жительница Симферополя Наталья Лобачева.

В микрорайон Симферополя Фонтаты «вечером после 18.00 невозможно доехать», утверждает горожанка Лилия Гафарова. «Люди только с работы едут, студенты едут, дети с занятий, и тут нет транспорта. Это просто безобразие», – отмечает она.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов признает, что «практически на всех маршрутах» есть нарушения интервалов движения, особенно в вечернее время. Он утверждает, что встречался с перевозчиками, которые связывают проблему с пробками на дорогах из-за массовых дорожных работ на городских улицах, а также дефицитом водителей. Всего в городе, по словам Валентина Демидова, не хватает около 500 водителей. Похожая ситуация возникла и в Джанкое.

«Жители города говорят, что у них после 13:00 и вечером, после 17:00, вообще никуда не уехать. На выходных люди вынуждены пользоваться такси, поскольку автобусы практически не ходят», – сообщила директор Центра оперативного реагирования при правительстве Крыма Татьяна Зверева.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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