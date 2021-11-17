Происшествия
Пьяная девушка на BMW протаранила три автомобиля в Севастополе
Севастопольские полицейские привлекли к ответственности нетрезвую женщину-водителя, которая совершила столкновение с тремя автомобилями.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, авария произошла накануне вечером.
«В районе дома №56 по ул. Фиолентовское шоссе, женщина 1993 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault, затем по касательной задела два автомобиля: BMW и Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших людей нет, автомобили получили технические повреждения», – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что женщина управляла автомобилем будучи нетрезвой. Ей предложили пройти на месте проверку, результаты которой подтвердили наличие алкоголя в крови. «Женщина была не согласна с данным результатом, однако на предложение сотрудника дорожно-патрульной службы проследовать в медицинское учреждение с целью прохождения медицинского освидетельствования ответила отказом», – уточнили в МВД.
Полицейские привлекли женщину к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем.
В социальных сетях и Telegram-каналах опубликовали фотографии с места аварии. На снимках видно, что в результате столкновения Renault перевернулся на крышу. Одному автомобилю BMW чуть не оторвало переднее колесо.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Легковушка протаранила здание поселкового совета в Крыму. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в здание в курортном поселке Николаевка Симферопольского района. Как сообщили в МВД по Крыму, обошлось без пострадавших.
В Алуште уже третью неделю ищут пропавшую женщину. В Алуште пропала 46-летняя женщина Татьяна Почебат.
Водитель и пассажир такси пострадали в ДТП под Алуштой. Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали в результате столкновения с грузовиком и внедорожником, произошедшего под Алуштой.
С начала года в Крыму произошло более 150 «пьяных» ДТП: погибли 38 человек. За 10 месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.
Украина провела учения со стрельбой у Крыма
Военные успешно справились с задачей - во время рейда заняли господствующие высоты и дали отпор условному противнику.
В Севастополе по уголовному делу задержан экс-директор потребрынка
В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-директор департамента сельского хозяйства и потребрынка региона Вадим Кирпичников.
Крым опять обновил максимум по COVID-19
867 случаев коронавирусной инфекции выявили в Крыму за прошедшие сутки – антирекорд.
На пляже в Крыму море вымыло человеческие скелеты
В селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.
13 ноября
«Хана Мойнакам»: в Евпатории собираются застроить пляж и парк
В Крыму дошли руки до некогда знаменитого курорта Мойнаки, хотя упоминания старейшей грязелечебницы не было ни в реестре инвестпроектов, реализуемых в Республике, ни в списке инвестпредложений правительства.