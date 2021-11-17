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Происшествия

Пьяная девушка на BMW протаранила три автомобиля в Севастополе

Севастопольские полицейские привлекли к ответственности нетрезвую женщину-водителя, которая совершила столкновение с тремя автомобилями.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, авария произошла накануне вечером.

«В районе дома №56 по ул. Фиолентовское шоссе, женщина 1993 года рождения, управляя автомобилем BMW, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault, затем по касательной задела два автомобиля: BMW и Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших людей нет, автомобили получили технические повреждения», – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что женщина управляла автомобилем будучи нетрезвой. Ей предложили пройти на месте проверку, результаты которой подтвердили наличие алкоголя в крови. «Женщина была не согласна с данным результатом, однако на предложение сотрудника дорожно-патрульной службы проследовать в медицинское учреждение с целью прохождения медицинского освидетельствования ответила отказом», – уточнили в МВД. 

Полицейские привлекли женщину к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем.

В социальных сетях и Telegram-каналах опубликовали фотографии с места аварии. На снимках видно, что в результате столкновения Renault перевернулся на крышу. Одному автомобилю BMW чуть не оторвало переднее колесо.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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