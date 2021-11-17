Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 17 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 ноября.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 9, ночью от -1 до 2 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 5 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 84 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 11, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 21, в Одессе - 11, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 ноября.
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 ноября.
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