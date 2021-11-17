Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан

В профильном министерстве заявили, что СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в столице Крыма.

Сотрудники СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в Симферополе, сообщили в пресс-службе минздрава РК.

Отмечается, что в Симферополе привилось 216574 человека. Это более 80% от плана, который установлен для города. При этом утверждать, что популяционный иммунитет в столице республики уже создан – преждевременно, подчеркнули в минздраве.

«Всем регионам Крыма предстоит достичь показателей вакцинированных от коронавируса, необходимых для формирования коллективного иммунитета», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Симферополь лидирует по темпам вакцинации от коронавируса в Крыму. В столице республики привили 83,9% жителей. Всего в Крыму первым компонентом привились 803119 человек, вторым – 610859. Плановый показатель по вакцинации взрослых граждан - 1212687 человек или 80% от числа людей, которые подлежат вакцинации.

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В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа. В Севастополе заканчивается вакцина от гриппа, а привить необходимо в два раза больше людей, чем уже вакцинировали.