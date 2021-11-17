Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым опять обновил максимум по COVID-19 ● В Севастополе вырос показатель суточной смертности от COVID-19 ● Норму по прививкам от COVID-19 выполнили только в Симферополе ● В Севастополе растет число «тяжелых» пациентов с коронавирусом ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Популяционный иммунитет в Симферополе еще не создан
В профильном министерстве заявили, что СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в столице Крыма.
Сотрудники СМИ неправильно истолковали информацию о вакцинации в Симферополе, сообщили в пресс-службе минздрава РК.
Отмечается, что в Симферополе привилось 216574 человека. Это более 80% от плана, который установлен для города. При этом утверждать, что популяционный иммунитет в столице республики уже создан – преждевременно, подчеркнули в минздраве.
«Всем регионам Крыма предстоит достичь показателей вакцинированных от коронавируса, необходимых для формирования коллективного иммунитета», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Симферополь лидирует по темпам вакцинации от коронавируса в Крыму. В столице республики привили 83,9% жителей. Всего в Крыму первым компонентом привились 803119 человек, вторым – 610859. Плановый показатель по вакцинации взрослых граждан - 1212687 человек или 80% от числа людей, которые подлежат вакцинации.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе вырос показатель суточной смертности от COVID-19. По состоянию на 16 ноября в Севастополе зарегистрированы 347 новых случаев заболевания COVID-19.
Норму по прививкам от COVID-19 выполнили только в Симферополе. Остальные регионы Крыма отстают по темпам вакцинации.
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