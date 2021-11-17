Полицейские задержали крымчанина за организацию наркопритона

Житель Алушты, который организовал в своей квартире наркопритон, задержан сотрудниками полиции и стал фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По результатам проделанной работы, при силовой поддержке спецподразделения «Гром» оперативниками задержан хозяин квартиры. При задержании вместе с ним в квартире находилось еще четыре гражданина, которым он предоставил данную квартиру для употребления наркотических средств», – говорится в сообщении.

Полицейские при обследовании жилого помещения обнаружили и изъяли шприцы, иглы, а также различные емкости и приспособления для употребления наркотиков. «Установлено, что мужчина, сам будучи наркоманом, на протяжении длительного времени принимал у себя «гостей», совместно с которыми употреблял здесь же приготовленные запрещенные вещества», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ – организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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