Происшествия
Под Симферополем живодеры перебили собаке лапы и отрезали нос
В поселке Чистенькое Симферопольского района нашли собаку с отрубленным носом и перебитыми лапами.
Об этом очевидцы сообщают в социальной сети ВКонтакте.
Неравнодушные люди отвезли собаку к ветеринару, все четыре лапы ей пришлось ампутировать.
«Очень просим людей, обладающих хоть какой-то информацией по данному происшествию, откликнуться по телефонам +7 978 501-08-37, +7 961 505-35-83», — говорится в сообщении.
Напомним, крымский приют готов бесплатно присмотреть за собаками тех, кто лежит в ковидных госпиталях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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