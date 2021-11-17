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Происшествия

Под Симферополем живодеры перебили собаке лапы и отрезали нос

12:21 среда, 17 ноября 2021

В поселке Чистенькое Симферопольского района нашли собаку с отрубленным носом и перебитыми лапами.

Об этом очевидцы сообщают в социальной сети ВКонтакте.

Неравнодушные люди отвезли собаку к ветеринару, все четыре лапы ей пришлось ампутировать.

«Очень просим людей, обладающих хоть какой-то информацией по данному происшествию, откликнуться по телефонам +7 978 501-08-37, +7 961 505-35-83», — говорится в сообщении.

Напомним, крымский приют готов бесплатно присмотреть за собаками тех, кто лежит в ковидных госпиталях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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