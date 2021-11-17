Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер

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Власти Ялты напомнили местным предпринимателям об усилении антиковидных ограничений.

Результаты проверочных мероприятий обсуждены на совещании в местной администрации под руководством заместителя ее главы Светланы Новодацкой с участием представителей сфер торговли, услуг, а также отельеров и рестораторов.

«В ходе проверочных мероприятий особое внимание уделяется проверкам QR-кодов. Мы обращаемся к представителю проверяемого заведения, он демонстрирует, как организована эта работа, как проверяется наличие QR-кодов у посетителей. Помимо этого, подходим к людям и спрашиваем, как, по их мнению, соблюдаются меры по профилактике COVID-19», – отметил, в частности, начальник управления торговли и сферы услуг Игорь Гец.

Он также сообщил, что проверки проводят и сотрудники республиканского Центра оперативного реагирования (ЦОР). «В ходе недавней предварительной проверки 10 ялтинских торговых объектов площадью свыше 300 квадратных метров лишь в одном предприятии – ТЦ «Конфетти» не выявлено нарушений», – подчеркнул Гец.

При этом он обратил внимание, что в ходе проверки представители ЦОР с помощью полиции получают доступ к системе видеонаблюдения, на свое усмотрение выбирают день и смотрят, как проверяется QR-код, а данные о нарушителях поступают в республиканский оперативный штаб.

Он напомнил, что за нарушение противоэпидемиологических мер предусмотрены штрафные санкции по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации для физических лиц – от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. «Если на входе в субъекты хозяйственной деятельности не проводится проверка QR-кода, штрафные санкции выносятся в отношении предпринимателя», – уточнил Гец.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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