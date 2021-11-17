Коронавирус в Крыму
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Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось
фото © Новости Крыма
Власти Крыма разрешили ночную доставку еды из общепита с 23:00 до 8:00. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
Так, в документе указано, что в период с 23:00 до 08:00 разрешена деятельность по предоставлению услуг по доставке продуктов питания.
Это решение принято после встреч главы республики Сергея Аксенова с представителями бизнеса. При этом запрет на работу учреждений общественного питания в ночное время сохранен.
«В указанный период времени по-прежнему запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных, фуд-кортов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных на территории транспортной инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе главы республики.
В республике продолжает действовать режим повышенной готовности, который подразумевает ряд ограничительных мер, в том числе для объектов общепита. В частности, сейчас в регионе посещение кафе, баров, закусочных, столовых и ресторанов возможно только по QR-коду о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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