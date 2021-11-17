Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +8
море +14

Коронавирус в Крыму

Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось

14:47 среда, 17 ноября 2021
Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось

фото © Новости Крыма

Власти Крыма разрешили ночную доставку еды из общепита с 23:00 до 8:00. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Так, в документе указано, что в период с 23:00 до 08:00 разрешена деятельность по предоставлению услуг по доставке продуктов питания.

Это решение принято после встреч главы республики Сергея Аксенова с представителями бизнеса. При этом запрет на работу учреждений общественного питания в ночное время сохранен.

«В указанный период времени по-прежнему запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных, фуд-кортов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных на территории транспортной инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе главы республики.

В республике продолжает действовать режим повышенной готовности, который подразумевает ряд ограничительных мер, в том числе для объектов общепита. В частности, сейчас в регионе посещение кафе, баров, закусочных, столовых и ресторанов возможно только по QR-коду о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Страдающих от антиковидных мер крымских бизнесменов зарывают в долговую яму. Микрофинансовые организации только в этом году выдали предпринимателям более миллиарда рублей кредитов.

В Крыму снова подорожал бензин. На крупнейшей в Крыму сети АЗС «Атан» второй раз с начала ноября выросли цены на бензин.

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 520 рублей, ужин в ресторане - 2700. Согласно данным Крымстата, в октябре 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 520 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб, дешевле всего в Симферополе - 467 руб.).

В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит. В Феодосии владельцы организаций общепита заявили о неминуемом банкротстве отрасли и попросили главу Крыма смягчить введенные ограничения.

Происшествия
У берегов Крыма села на мель баржа

У берегов Крыма села на мель баржа

В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.

Коронавирус в Крыму
Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось

Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось

Власти Крыма разрешили ночную доставку еды из общепита с 23:00 до 8:00. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Власть
Украина провела учения со стрельбой у Крыма

Украина провела учения со стрельбой у Крыма

Военные успешно справились с задачей - во время рейда заняли господствующие высоты и дали отпор условному противнику.

Общество
Какой сегодня праздник 17 ноября

Какой сегодня праздник 17 ноября фото

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации