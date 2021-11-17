На Симферопольской дороге образовался каток-ловушка для водителей

На одной из улиц крымской столицы с люков течет вода. Ночью она замерзает, а водители лавируют по катку и попадают в ДТП.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На Ломоносова 15А, по словам местных жителей, произошло уже два ДТП. Через дорожный люк сочится вода. Ночью она замерзает, а бедные водители вынуждены применять свои профессиональные навыки, чтобы не проскользить на встречку.

В комментариях пользователи соцсетей посоветовали обратиться с этой проблемой на сайт водоканала или в администрацию города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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