На «проклятом перекрестке» в Симферополе произошло очередное ДТП

Сегодня утром на перекрестке улиц Козлова и Футболистов в крымской столице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Удар был такой силы, что бампер одной из легковушек отлетел в сторону на несколько метров. К счастью, никто не пострадал.

На месте аварии уже образовалась пробка.

Напомним, «Крымская газета» неоднократно обращалась к горадминистрации и в ГИБДД с предложением установить на перекрестке улиц Козлова и Футболистов светофор.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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