Происшествия
На «проклятом перекрестке» в Симферополе произошло очередное ДТП
Сегодня утром на перекрестке улиц Козлова и Футболистов в крымской столице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Удар был такой силы, что бампер одной из легковушек отлетел в сторону на несколько метров. К счастью, никто не пострадал.
На месте аварии уже образовалась пробка.
Напомним, «Крымская газета» неоднократно обращалась к горадминистрации и в ГИБДД с предложением установить на перекрестке улиц Козлова и Футболистов светофор.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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