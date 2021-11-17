Власть
Мэр Керчи рассказал о причинах вызова в Следкомитет
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков заявил, что по собственной инициативе пришел к следователям на опрос по уголовному делу в отношении компании «Луксар», которая занималась благоустройством общественных и придомовых территорий в городе.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«15 ноября в ходе телефонного разговора был приглашен в Следственный комитет Республики Крым. Вчера по собственной инициативе (а не доставлен) прибыл в Симферополь, где дал пояснения по интересующим дознавателя вопросам, касательно работы ООО «Луксар» по благоустройству общественных и придомовых территорий в городе Керчи», – написал Брусаков.
Глава администрации рассказал следователям, что управления ЖКХ и единого заказчика не принимают работы компании «Луксар». Он отметил, что фирма до сих пор не предоставила в полном объеме необходимую исполнительную документацию и некачественно выполнила работы по благоустройству.
Ранее Брусаков сообщал, что в отношении неустановленных должностных лиц из руководства «Луксар» возбуждено уголовное дело. Следствие выявило факты несоответствия видов, объемов и стоимости работ.
«Уже по трем имеющимся заключениям эксперта по муниципальным контрактам на объектах по улице Заречная, Вокзальное шоссе, улице Ворошилова выявлены несоответствия по стоимости работ. В том числе разница между стоимостью, отраженной в актах о приемке выполненных работ, и стоимостью фактически выполненных «Луксаром» работ составила более 1 000 000 рублей по каждому из указанных объектов», – написал Брусаков.
В октябре 2020 года между управлением единого заказчика администрации Керчи и ООО «Луксар» были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству пяти общественных и 17 придомовых территорий. «Луксар» выполнила работы по этим контрактам в период с октября по декабрь 2020 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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